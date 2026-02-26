Particella che si aggiunge alla fine d una parola

Home / Soluzioni Cruciverba / Particella che si aggiunge alla fine d una parola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Particella che si aggiunge alla fine d una parola' è 'Enclitica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENCLITICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Particella che si aggiunge alla fine d una parola" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Particella che si aggiunge alla fine d una parola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Enclitica? Un elemento linguistico che si unisce alla fine di una parola per modificarne il significato o la funzione grammaticale viene chiamato enclitica. Questo piccolo morfema si attacca senza staccarsi e spesso indica possesso, relazione o funzione sintattica. La sua presenza può cambiare il modo in cui una frase viene interpretata, arricchendo la comunicazione. La sua posizione è generalmente immediatamente dopo la parola a cui si lega, contribuendo alla fluidità del discorso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Particella che si aggiunge alla fine d una parola nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Enclitica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Particella che si aggiunge alla fine d una parola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Particella che si aggiunge alla fine d una parola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Enclitica:

E Empoli N Napoli C Como L Livorno I Imola T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Particella che si aggiunge alla fine d una parola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Particella che si aggiunge in fine di parolaSi consulta per cercare il significato di una parolaNei GP si suonano a fine garaSi aggiunge ai pieni votiSi porgono a fine lettera