SUFFISSO

Curiosità e Significato di Suffisso

Perché la soluzione è Suffisso? Un suffisso è una parte che si aggiunge alla fine di una parola per modificarne il significato o crearne una nuova. Per esempio, aggiungendo -issimo a una parola si intensifica il senso. È un elemento fondamentale per arricchire il linguaggio e formare parole più complesse. Comprendere i suffissi permette di capire meglio come funziona la formazione delle parole in italiano.

S Savona

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

