SOLUZIONE: BASILICATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L odierna Lucania" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L odierna Lucania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Basilicata? La regione situata nel cuore del sud Italia, conosciuta per le sue montagne, le sue tradizioni e i paesaggi suggestivi, si estende tra il massiccio del Pollino e il mar Tirreno. Ricca di storia e cultura, ospita antichi borghi e città con un patrimonio artistico di grande valore. La sua economia si basa principalmente sull’agricoltura e il turismo, attirando visitatori desiderosi di scoprire le sue bellezze naturali e archeologiche. La regione conserva un’identità forte e autentica che la rende unica nel panorama italiano.

Se la definizione "L odierna Lucania" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L odierna Lucania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Basilicata:

B Bologna A Ancona S Savona I Imola L Livorno I Imola C Como A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L odierna Lucania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

