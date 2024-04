La Soluzione ♚ L odierna Adrianopoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L odierna Adrianopoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDIRNE

Curiosità su L odierna adrianopoli: adrianopoli – altro nome di antinopoli, antica città in egitto adrianopoli – antica città corrispondente all'odierna edirne (turchia) adrianopoli –... Edirne (anticamente Adrianopoli, in greco dap, Adrianoúpoli; in bulgaro , Odrin) è una città della Tracia, la zona più occidentale della Turchia, vicino al confine con la Grecia e la Bulgaria. È il centro dell'omonima provincia e dell'omonimo distretto. Il nome di Adrianopoli è stato usato fino alla prima guerra mondiale ed è tuttora in uso in greco. Edirne, che è la capitale della provincia omonima e conta, secondo i dati del 2009, 141 000 abitanti, fu capitale dell'Impero ottomano dal 1365 al 1453.

