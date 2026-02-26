Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo' è 'Tesla'.

SOLUZIONE: TESLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tesla? Nikola Tesla è stato un ingegnere e inventore di grande talento, noto soprattutto per i suoi contributi nel campo dell’energia e delle onde elettromagnetiche. Le sue ricerche hanno rivoluzionato il modo in cui si comprende la trasmissione di energia e le applicazioni tecnologiche ad essa associate. La sua abilità nel manipolare i campi elettrici e magnetici ha aperto nuove strade nel mondo scientifico. La sua figura rimane oggi simbolo di innovazione e genialità nel settore.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tesla:

T Torino E Empoli S Savona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Nikola illustre fisico che studiò l elettromagnetismo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

