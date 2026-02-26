In un modo di dire è quello che si può far in ballo

SOLUZIONE: TIRARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In un modo di dire è quello che si può far in ballo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In un modo di dire è quello che si può far in ballo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tirare? Il termine si riferisce a un'azione che consiste nel spostare o spostarsi verso una direzione, spesso con l'intento di spostare qualcosa o qualcuno. È un gesto molto comune e versatile, usato in vari contesti quotidiani, dal gioco all'ambito lavorativo. Può indicare anche un movimento improvviso o deciso, come quando si decide di portare avanti un piano o di far avanzare un progetto. La parola è spesso presente in espressioni popolari che sottolineano l'atto di mettere in gioco o di rischiare qualcosa.

In presenza della definizione "In un modo di dire è quello che si può far in ballo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In un modo di dire è quello che si può far in ballo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tirare:

T Torino I Imola R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In un modo di dire è quello che si può far in ballo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

