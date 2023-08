Si può dire per regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dire per regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINEASTA

Montatore, scenografo...). è al regista che viene riconosciuto il ruolo di autore del film nel suo complesso. il ruolo del regista varia nel cinema europeo e... Questa voce o sezione sull'argomento tecnica cinematografica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. commento: non c'è nemmeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

