L unità di potenza elettrica - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : WATT

Il watt è l'unità di misura utilizzata per quantificare la potenza elettrica. Prende il nome dallo scienziato scozzese James Watt, noto per i suoi contributi nel campo dell'energia e della meccanica. Il watt rappresenta la quantità di energia convertita o trasferita in un secondo. Indica la velocità alla quale viene utilizzata o generata l'energia elettrica. Ad esempio, un elettrodomestico con una potenza di 100 watt consuma o produce 100 joule di energia al secondo. Il watt è una misura fondamentale nel campo dell'elettricità, utilizzata per valutare la potenza dei dispositivi elettrici, calcolare il consumo energetico e dimensionare le infrastrutture elettriche.

