La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati' è 'Serra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Serra? Michele, noto giornalista e scrittore italiano, ha scritto il libro intitolato Gli sdraiati, un'opera che analizza le dinamiche sociali e le sfide della generazione giovane. La sua capacità di osservare attentamente i comportamenti e le tendenze dei giovani gli permette di offrire uno sguardo approfondito sulla realtà contemporanea. La sua penna accompagna i lettori in un viaggio tra i cambiamenti culturali e le sfide dell'adolescenza. La sua opera riflette un'analisi acuta della società attuale.

Se la definizione "Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Serra:

S Savona E Empoli R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Michele : il giornalista che ha scritto Gli sdraiati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

