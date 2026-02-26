Il Manfredi della commedia all italiana

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Manfredi della commedia all italiana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Manfredi della commedia all italiana' è 'Nino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Manfredi della commedia all italiana" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Manfredi della commedia all italiana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nino? Nino è un attore simbolo della commedia italiana, conosciuto per il suo stile unico e la capacità di interpretare ruoli divertenti e autentici. La sua presenza sul palcoscenico o sul grande schermo ha contribuito a definire un'epoca di cinema leggero e spensierato, caratterizzato da personaggi vivaci e battute memorabili. La sua abilità di coinvolgere il pubblico con naturalezza lo rende una figura rappresentativa di questa tradizione artistica. La sua influenza si percepisce ancora oggi nel panorama cinematografico italiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Manfredi della commedia all italiana nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nino

Se la definizione "Il Manfredi della commedia all italiana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Manfredi della commedia all italiana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nino:

N Napoli I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Manfredi della commedia all italiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il D Angelo della canzone italianaIl Frassica simpatico attoreD Angelo, cantanteTognazzi: divo della commedia all italianaIl Tognazzi nei film della commedia all italianaFu un protagonista della Commedia all italianaL Alberto della commedia all italianaIl Tognazzi di tanti film della commedia all italiana