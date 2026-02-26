Manca all appello

Home / Soluzioni Cruciverba / Manca all appello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Manca all appello' è 'Assente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Manca all appello" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Manca all appello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Assente? Quando qualcosa o qualcuno non si trova nel posto previsto, si può dire che è assente. Questa condizione si verifica spesso in contesti scolastici, lavorativi o sociali, dove la presenza di una persona è prevista e si aspetta che sia presente. La sua assenza può essere dovuta a vari motivi, come malattia, imprevisti o dimenticanze. In ogni caso, la mancanza si nota immediatamente e può influenzare le attività programmate. La presenza o assenza di qualcuno è spesso significativa e rilevante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Manca all appello nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Assente

Quando la definizione "Manca all appello" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Manca all appello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assente:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Manca all appello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è lo studente non presente in classeEra atteso da tutti e avrebbe dovuto esserciAperto : chiuso = presente : xLo desta ciò che mancaManca nel fezChe manca di nessoUn magistrato in Corte d Assise e d AppelloSe manca non ci si può abbronzare