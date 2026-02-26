Isole caraibiche

SOLUZIONE: ANTILLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Isole caraibiche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Isole caraibiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Antille? Le Antille sono un arcipelago situato nel Mar dei Caraibi, composto da numerose isole di diverse dimensioni e caratteristiche. Questo gruppo di terre si distingue per le sue spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e un clima tropicale che attrae molti turisti ogni anno. Le culture delle Antille sono influenzate da tradizioni africane, europee e indigene, creando un ricco mosaico di usanze e lingue. La varietà di paesaggi e la biodiversità rendono queste isole un luogo affascinante da esplorare.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Isole caraibiche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Isole caraibiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Antille:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Isole caraibiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

