La Soluzione ♚ La forza di chi ha potere La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUTORITÀ .

Curiosità su La forza di chi ha potere: Il potere come la capacità di ottenere obbedienza. secondo la classica definizione sociologica di max weber (il potere come forza): «il potere è la possibilità... L'autorità (dal latino auctoritas, da augeo, accrescere) è l'insieme di qualità proprie di una istituzione o di una singola persona alle quali gli individui si assoggettano in modo volontario per realizzare determinati scopi comuni. Il concetto di auctoritas è una creazione originale del diritto romano, assente nel pensiero greco. Spesso è usato come sinonimo di potere, ma in realtà i due termini afferiscono ad accezioni diverse. Il "potere" si riferisce all'abilità nel raggiungere determinati scopi mentre il concetto di "autorità" comprende la legittimazione, la giustificazione ed il diritto di esercitare quel potere.

