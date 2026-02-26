Era la moglie di Reagan
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era la moglie di Reagan' è 'Nancy'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NANCY
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era la moglie di Reagan" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la moglie di Reagan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Nancy? Nancy è stata al fianco di Reagan durante il suo mandato presidenziale, condividendo con lui momenti importanti della vita pubblica e privata. La sua presenza ha rappresentato un sostegno costante nel corso degli anni, contribuendo a modellare un'immagine di famiglia forte e unita. Spesso coinvolta in attività sociali e di beneficenza, ha dimostrato un impegno che ha rafforzato il suo ruolo di first lady. La loro relazione ha lasciato un'impronta significativa nella storia americana.
Era la moglie di Reagan nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nancy
La definizione "Era la moglie di Reagan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la moglie di Reagan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Nancy:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la moglie di Reagan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
