La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era la moglie di Reagan' è 'Nancy'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NANCY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era la moglie di Reagan" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la moglie di Reagan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Nancy? Nancy è stata al fianco di Reagan durante il suo mandato presidenziale, condividendo con lui momenti importanti della vita pubblica e privata. La sua presenza ha rappresentato un sostegno costante nel corso degli anni, contribuendo a modellare un'immagine di famiglia forte e unita. Spesso coinvolta in attività sociali e di beneficenza, ha dimostrato un impegno che ha rafforzato il suo ruolo di first lady. La loro relazione ha lasciato un'impronta significativa nella storia americana.

La definizione "Era la moglie di Reagan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la moglie di Reagan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nancy:

N Napoli A Ancona N Napoli C Como Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la moglie di Reagan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

