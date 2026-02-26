Le cime di rapa

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Le cime di rapa' è 'Broccoletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BROCCOLETTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le cime di rapa" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le cime di rapa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Broccoletti? Le cime di rapa sono un ortaggio tipico della cucina italiana, apprezzato per il suo sapore deciso e leggermente amarognolo. Questa verdura si presenta con foglie verdi e fiori bianchi, spesso consumata lessa o saltata in padella, accompagnata da aglio e peperoncino. La loro presenza è fondamentale in molte ricette tradizionali, specialmente nelle regioni del Sud. Sono ricche di nutrienti e si abbinano perfettamente a pasta e altri piatti tipici, rappresentando un elemento caratteristico della dieta mediterranea.

Le cime di rapa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Broccoletti

La soluzione associata alla definizione "Le cime di rapa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le cime di rapa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Broccoletti:

B Bologna R Roma O Otranto C Como C Como O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le cime di rapa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

