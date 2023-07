Il cereale che si sgrana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cereale che si sgrana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosità : Il cereale che si sgrana

La frase "Il cereale che si sgrana o mais" sembra sottolineare il tipo di cereale di cui si sta parlando: il mais. In particolare, si fa notare che il mais è un cereale che si presenta nella forma di chicchi o grani che possono essere facilmente separati dal loro stelo, processo noto come sgranare. L'uso della congiunzione "o" indica che l'azione dello sgranare si applica esclusivamente al mais, suggerendo che altre varietà di cereali potrebbero non avere questa caratteristica. Questa frase può essere utilizzata in contesti agricoli, culinari o botanici per descrivere le peculiarità del mais rispetto ad altre piante cerealicole.

Altre risposte alla domanda : Il cereale che si sgrana : cereale; sgrana; cereale per minestre; Il cereale per i popcorn; Un comune cereale ; Il cereale per il pop-corn; cereale per equini; Elettrodomestico per la cottura di un noto cereale ; Il nome tedesco di Aquisgrana ; È adatta per sgrana rvi i legumi e battere il grano; Li sgrana no le fedeli; La corona che si sgrana ; Si mangiano sgrana ti;

Cerca altre Definizioni