La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Avversari delle riforme' è 'Reazionari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REAZIONARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avversari delle riforme" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avversari delle riforme". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Reazionari? Le persone che si oppongono ai cambiamenti proposti spesso sono considerate conservatrici o tradizionaliste. Questi individui tendono a preferire le modalità e le strutture esistenti, resistendo alle innovazioni che potrebbero modificare l’ordine stabilito. La loro posizione deriva dalla volontà di preservare valori e pratiche considerate fondamentali, anche di fronte alle necessità di adattamento. In molti contesti storici, tali soggetti si oppongono a riforme che potrebbero alterare lo status quo consolidato.

Se la definizione "Avversari delle riforme" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avversari delle riforme" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Reazionari:

R Roma E Empoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avversari delle riforme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

