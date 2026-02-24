Portato via distanziato

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Portato via distanziato' è 'Allontanato'.

SOLUZIONE: ALLONTANATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portato via distanziato" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portato via distanziato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Allontanato? Quando si parla di qualcuno che si trova lontano o si è spostato da un luogo, si utilizza un termine che indica questa condizione di essere stato spostato o allontanato, creando una distanza rispetto a una posizione precedente. Questa parola suggerisce l'idea di un movimento che porta a una separazione spaziale, mantenendo comunque la possibilità di essere raggiunto o ritrovato. La sua comprensione è fondamentale per descrivere situazioni di separazione o di distanziamento tra persone o cose.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Portato via distanziato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portato via distanziato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Allontanato:

A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portato via distanziato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

