SOLUZIONE: APPASSITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non più rigogliosa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non più rigogliosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Appassita? Quando un fiore perde la sua vitalità e il suo colore vivace, si dice che è diventato così. La sua bellezza iniziale si affievolisce, i petali si arricciano e il fogliame si sbiadisce, lasciando spazio a un aspetto più triste e meno vitale. Questa condizione si verifica spesso a causa di condizioni ambientali sfavorevoli o di mancanza di cure adeguate. È un segno evidente che la pianta ha esaurito la sua energia e il suo vigore.

La soluzione associata alla definizione "Non più rigogliosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non più rigogliosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Appassita:

A Ancona P Padova P Padova A Ancona S Savona S Savona I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non più rigogliosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

