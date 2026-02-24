Lunghissime suddivisioni della geologia

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghissime suddivisioni della geologia

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lunghissime suddivisioni della geologia' è 'Ere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunghissime suddivisioni della geologia" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghissime suddivisioni della geologia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunghissime suddivisioni della geologia nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ere

Se la definizione "Lunghissime suddivisioni della geologia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghissime suddivisioni della geologia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ere:

E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghissime suddivisioni della geologia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Periodi storiciPeriodi della geologiaLe età della TerraCapitoli della geologiaSuddivisioni socialiLe suddivisioni della scuolaIn geologia l ultimo stadio della fumarolaHa lunghissime piste