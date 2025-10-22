Suddivisioni militari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Suddivisioni militari' è 'Plotoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLOTONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Suddivisioni militari" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Suddivisioni militari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Plotoni? I plotoni sono unità militari di dimensioni moderate, spesso composte da un numero definito di soldati. Servono a organizzare e gestire le forze armate in gruppi coordinati, facilitando operazioni e movimenti sul campo. Insieme, rappresentano una delle principali suddivisioni all’interno di un esercito, contribuendo alla disciplina e all’efficienza delle forze. La loro composizione e compiti variano a seconda delle esigenze militari.

Se la definizione "Suddivisioni militari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Suddivisioni militari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Plotoni:

P Padova L Livorno O Otranto T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Suddivisioni militari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

