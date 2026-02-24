Un letto in una nicchia

SOLUZIONE: ALCOVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un letto in una nicchia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un letto in una nicchia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alcova? Un luogo raccolto e protetto all’interno di una stanza, spesso realizzato con pareti o tendaggi, destinato a creare uno spazio intimo e riservato. Questo spazio può essere utilizzato come zona notte, offrendo privacy e comfort all’interno di ambienti condivisi. La struttura si inserisce perfettamente nelle pareti, formando un angolo accogliente e separato dal resto della stanza. Queste nicchie sono particolarmente apprezzate in ambienti piccoli, dove si desidera ottimizzare gli spazi senza rinunciare alla funzionalità.

La soluzione associata alla definizione "Un letto in una nicchia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un letto in una nicchia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alcova:

A Ancona L Livorno C Como O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un letto in una nicchia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

