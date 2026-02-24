Lanciarazzi anticarro portatile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lanciarazzi anticarro portatile' è 'Bazooka'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAZOOKA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lanciarazzi anticarro portatile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lanciarazzi anticarro portatile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bazooka? La BAZOOKA è un'arma portatile progettata per distruggere veicoli militari di piccole e medie dimensioni. Facile da trasportare e maneggiare, permette ai soldati di colpire obiettivi a distanza senza bisogno di mezzi pesanti. La sua estrema efficacia nel neutralizzare carri armati e mezzi blindati la rende un'arma strategica sul campo di battaglia. La sua presenza ha modificato le dinamiche di combattimento, offrendo maggiore flessibilità e potenza alle forze armate.

In presenza della definizione "Lanciarazzi anticarro portatile", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lanciarazzi anticarro portatile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bazooka:

B Bologna A Ancona Z Zara O Otranto O Otranto K Kappa A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lanciarazzi anticarro portatile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

