BAZOOKA

Curiosità e Significato di Bazooka

La soluzione Bazooka di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bazooka per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bazooka? La parola bazooka deriva da un'arma anticarro americana degli anni '40, caratterizzata dalla canna lunga e potente. Oggi, il termine è usato anche in senso figurato per indicare un’arma potente o una soluzione efficace a un problema complesso. È diventata simbolo di forza e impatto, rappresentando una strategia decisa quando si punta tutto. Insomma, è un vero e proprio colpo grosso in ogni situazione!

Come si scrive la soluzione Bazooka

Hai trovato la definizione "Si punta sui carri armati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

Z Zara

O Otranto

O Otranto

K Kappa

A Ancona

