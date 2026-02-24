Il grande poeta di Ascra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il grande poeta di Ascra' è 'Esiodo'.

SOLUZIONE: ESIODO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il grande poeta di Ascra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grande poeta di Ascra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esiodo? Esiodo è considerato uno dei più importanti poeti dell'antica Grecia, noto per aver scritto numerose opere epiche e liriche. Nato ad Ascra, la sua poesia si distingue per il forte senso di orgoglio e la capacità di esprimere i valori della sua città natale. La sua produzione include anche inni e componimenti dedicati agli dei, che riflettono la religiosità e la cultura del tempo. La sua influenza si estese oltre la sua epoca, lasciando un segno indelebile nella letteratura classica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il grande poeta di Ascra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grande poeta di Ascra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

