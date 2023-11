Propria del grande poeta greco di Ascra

Esiodo (inantico: sd, hesíodos;, metà viii secolo a.c. – vii secolo a.c.) è stato unantico. esiodo ha lasciato, all'interno...

La Teogonia (in greco antico: Tea, Theogonía) è un poema mitologico scritto da Esiodo, in cui viene narrata la storia e la genealogia degli dèi greci. Si ritiene che sia stato composto intorno al 700 a.C. e rappresenta una fonte fondamentale per la mitografia.