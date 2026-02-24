Fondò una religione cinese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fondò una religione cinese' è 'Confucio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFUCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fondò una religione cinese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondò una religione cinese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Confucio? Confucio è stato un filosofo e pensatore cinese del V secolo a.C., noto per aver innovato e strutturato le basi di una religione e filosofia che ancora oggi influenzano profondamente la cultura cinese. La sua visione si concentrava sull'etica, la moralità e il rispetto reciproco, promuovendo valori come la virtù e l'armonia sociale. La sua influenza ha contribuito a formare un sistema di credenze e pratiche spirituali che perdurano nel tempo, lasciando un'impronta duratura nella storia delle religioni orientali.

La soluzione associata alla definizione "Fondò una religione cinese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondò una religione cinese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Confucio:

C Como O Otranto N Napoli F Firenze U Udine C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondò una religione cinese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

