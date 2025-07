Filosofo fondatore d una dottrina religiosa cinese nei cruciverba: la soluzione è Confucio

CONFUCIO

Curiosità e Significato di Confucio

Approfondisci la parola di 8 lettere Confucio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Confucio? Confucio è stato un filosofo cinese vissuto nel VI secolo a.C., noto per aver fondato una delle principali tradizioni etiche e morali della Cina antica. La sua dottrina si concentra su valori come rispetto, saggezza e armonia sociale, influenzando profondamente la cultura e il pensiero orientale. La sua figura rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la filosofia e la morale cinese.

Come si scrive la soluzione Confucio

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

U Udine

C Como

I Imola

O Otranto

