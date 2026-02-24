Un attributo di molte 4 X 4

Home / Soluzioni Cruciverba / Un attributo di molte 4 X 4

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un attributo di molte 4 X 4' è 'Cross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROSS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un attributo di molte 4 X 4" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un attributo di molte 4 X 4". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cross? La parola ha un ruolo importante nelle auto con trazione integrale, contribuendo a migliorarne la funzionalità e la versatilità. Spesso si utilizza anche in contesti sportivi o di avventura, associandola a percorsi impegnativi e a passaggi che richiedono maggiore attenzione. La presenza di questa caratteristica permette di affrontare terreni accidentati o condizioni difficili con maggiore sicurezza. La sua presenza è un elemento distintivo di alcuni veicoli che puntano a offrire performance elevate in varie situazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un attributo di molte 4 X 4 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cross

La soluzione associata alla definizione "Un attributo di molte 4 X 4" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un attributo di molte 4 X 4" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cross:

C Como R Roma O Otranto S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un attributo di molte 4 X 4" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un passaggio spiovente da colpo di testaUn passaggio che attraversa l area di rigoreUn traversone del calciatoreUn attributo di molte 4x4Le torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombardeÈ stato eretto in molte piazze