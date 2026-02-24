Apparecchio antincendio

Home / Soluzioni Cruciverba / Apparecchio antincendio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Apparecchio antincendio' è 'Idrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDRANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Apparecchio antincendio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchio antincendio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Idrante? Un dispositivo utilizzato per combattere incendi di grandi dimensioni che permette di erogare acqua o altre sostanze estinguenti in modo rapido ed efficiente. È installato spesso in edifici pubblici o industriali, collegato a un sistema di alimentazione idrica e facilmente accessibile per interventi tempestivi. La sua presenza rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza, consentendo di contenere o spegnere incendi prima che si allarghino. La sua funzione è cruciale in situazioni di emergenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Apparecchio antincendio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Idrante

La soluzione associata alla definizione "Apparecchio antincendio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchio antincendio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Idrante:

I Imola D Domodossola R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchio antincendio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fornisce acqua in caso di incendioPresa d acqua per incendiUna presa d acqua per i Vigili del FuocoApparecchio per spegnere principi d incendioCi va l apparecchio che saltaL apparecchio detto anche ecogoniometroUn apparecchio elettricoApparecchio con cui effettuare riprese dall alto