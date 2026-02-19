La vite di Archimede

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vite di Archimede' è 'Coclea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCLEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La vite di Archimede" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vite di Archimede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Coclea? La coclea è una struttura a forma di spirale situata nell'orecchio interno, fondamentale per la percezione dei suoni. La sua forma avvolgente permette di trasformare le onde sonore in segnali elettrici, che vengono inviati al cervello per essere interpretati come suoni. La sua disposizione consente di distinguere diverse frequenze e intensità, contribuendo alla nostra capacità uditiva. La coclea è parte di un complesso meccanismo che ci permette di percepire il mondo acustico che ci circonda, rendendo possibile la comunicazione.

Per risolvere la definizione "La vite di Archimede", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vite di Archimede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coclea:

C Como O Otranto C Como L Livorno E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vite di Archimede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

