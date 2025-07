La parte dell orecchio interno detta anche chiocciola nei cruciverba: la soluzione è Coclea

Home / Soluzioni Cruciverba / La parte dell orecchio interno detta anche chiocciola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La parte dell orecchio interno detta anche chiocciola' è 'Coclea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COCLEA

Curiosità e Significato di Coclea

Hai risolto il cruciverba con Coclea? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Coclea.

Perché la soluzione è Coclea? La coclea è una struttura a forma di chiocciola situata nell'orecchio interno, fondamentale per l'udito. Trasforma le vibrazioni sonore in segnali elettrici che il cervello interpreta come suoni. La sua forma avvolgente permette di cogliere una vasta gamma di frequenze. Conoscere questa parte ci aiuta a capire come percepiamo i suoni e l'importanza della salute dell'udito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte dell orecchio interno detta chiocciolaUna parte dell orecchio internoFa parte dell orecchioStrumento per visionare l interno dell orecchioFanno parte degli accessori dell auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coclea

Se "La parte dell orecchio interno detta anche chiocciola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

C Como

L Livorno

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARTE" CARTE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.