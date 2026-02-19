Ungere o lubrificare

SOLUZIONE: OLIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ungere o lubrificare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ungere o lubrificare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Oliare? Oliare significa applicare un sottile strato di sostanza grassa o oleosa su una superficie, spesso per facilitare il movimento o proteggere dal deterioramento. Questa pratica è comune in cucina, per mantenere morbidi e saporiti gli alimenti, ma anche nella manutenzione di macchinari, dove l’olio aiuta a ridurre l’attrito tra le parti in movimento. L’azione di oliare richiede attenzione e precisione, poiché un’adeguata lubrificazione può prevenire danni e migliorare le prestazioni di oggetti o strumenti. In ogni caso, oliare rappresenta un gesto di cura e attenzione.

Quando la definizione "Ungere o lubrificare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ungere o lubrificare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oliare:

O Otranto L Livorno I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ungere o lubrificare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

