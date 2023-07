Lubrificare ungere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lubrificare ungere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIARE

Significato/Curiosità : Lubrificare ungere

Lubrificare, ungere o oliare sono processi essenziali per ridurre l'attrito e l'usura tra parti meccaniche in movimento. L'obiettivo principale di questi processi è fornire una pellicola protettiva tra le superfici in contatto, riducendo così l'attrito e l'usura. L'olio o il lubrificante viene applicato sulle parti meccaniche, come cuscinetti, ingranaggi o alberi, per ridurre l'attrito e prevenire danni o surriscaldamenti. Questo processo migliora l'efficienza e la durata dei componenti meccanici, garantendo un funzionamento fluido e riducendo la necessità di manutenzione e riparazioni. L'uso di lubrificanti di alta qualità e la corretta applicazione sono fondamentali per garantire un'adeguata lubrificazione e protezione delle parti meccaniche.

Altre risposte alla domanda : Lubrificare ungere : lubrificare; ungere; Servono per lubrificare ; Ungere, lubrificare ; Attrezzo per lubrificare ; Arnese per lubrificare ; Lo usa l orologiaio per lubrificare i meccanismi; L obiettivo che i venditori si prefiggono di raggiungere ; Riempire fino a raggiungere l orlo; Giungere dopo un orario stabilito; La si puo raggiungere attraversando ponte Cestio; Si può raggiungere in mediazione o in musica;

Cerca altre Definizioni