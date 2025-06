La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un enorme costruzione rinascimentale nel centro di Milano' è 'Castello Sforzesco' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTELLO SFORZESCO

La soluzione Castello Sforzesco di 17 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Castello Sforzesco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Castello Sforzesco? Il Castello Sforzesco è una grande fortezza rinascimentale nel cuore di Milano, simbolo storico della città. Costruito nel XV secolo, rappresenta un capolavoro di architettura militare e residenza signorile. Oggi è un importante museo e spazio culturale, che permette di immergersi nella ricca storia milanese. Un vero e proprio patrimonio artistico e architettonico da scoprire e ammirare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La costruzione con la torre del FilareteDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoUna nota piazza del centro di MilanoIl centro di Milano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un enorme costruzione rinascimentale nel centro di Milano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

