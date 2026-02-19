Tenacemente valorose

SOLUZIONE: STRENUE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenacemente valorose" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenacemente valorose". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Strenue? La parola si riferisce a individui che affrontano le sfide con grande coraggio e determinazione, dimostrando una forte volontà di superare ogni ostacolo. Queste persone mostrano una forza interiore che le spinge a perseverare anche nelle situazioni più difficili, rifiutando di arrendersi di fronte alle avversità. La loro resilienza e il carattere deciso sono caratteristiche che ispirano rispetto e ammirazione. In ogni contesto, queste qualità si rivelano fondamentali per raggiungere obiettivi importanti e per affrontare le difficoltà con fermezza e spirito combattivo.

Per risolvere la definizione "Tenacemente valorose", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenacemente valorose" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Strenue:

S Savona T Torino R Roma E Empoli N Napoli U Udine E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenacemente valorose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

