FUGGITIVO

Curiosità e Significato di Fuggitivo

La parola Fuggitivo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fuggitivo.

Perché la soluzione è Fuggitivo? Fuggitivo indica una persona che cerca di scappare o sfuggire a qualcosa, spesso dalla legge o da un pericolo. È qualcuno che, per paura o desiderio di libertà, si allontana rapidamente, cercando di evitare cattura o conseguenze. In sintesi, rappresenta chi fugge in modo deciso e tenace da situazioni sgradite, come suggerisce il termine. La sua natura è quella di chi non si arrende facilmente.

Come si scrive la soluzione Fuggitivo

Non riesci a risolvere la definizione "È tenacemente inseguito"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

G Genova

G Genova

I Imola

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

