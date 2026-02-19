Il responso del medico

Home / Soluzioni Cruciverba / Il responso del medico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il responso del medico' è 'Referto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REFERTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il responso del medico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il responso del medico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Referto? Un referto rappresenta un documento che riassume i risultati di esami medici, analisi o valutazioni cliniche effettuate da uno specialista. È fondamentale per comunicare in modo chiaro e preciso lo stato di salute di un paziente, fornendo indicazioni utili per eventuali trattamenti o approfondimenti. Questo scritto permette al medico di condividere con il paziente le proprie osservazioni e le diagnosi emerse, facilitando un percorso terapeutico mirato. La cura di un individuo si basa spesso anche sulla corretta interpretazione di un referto, che funge da guida fondamentale nel processo diagnostico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il responso del medico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Referto

La soluzione associata alla definizione "Il responso del medico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il responso del medico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Referto:

R Roma E Empoli F Firenze E Empoli R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il responso del medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una relazione fatta dai medici legaliRelazione redatta sia dal medico che dell arbitroCelebre medico ed esploratore scozzeseLo tasta il medicoLa fa il medicoIl medico che pratica le autopsie con finalità legaliUn medico specialista in riabilitazione motoria