SOLUZIONE: PREPORRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Preferire premettere" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Preferire premettere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Preporre? Il verbo preporre indica l'atto di mettere avanti o anteporre qualcosa rispetto ad altro. Spesso viene usato quando si vuole indicare una priorità o un ordine di preferenza, suggerendo che un elemento o un'idea sia considerata più importante o più adatta rispetto alle altre. In conversazioni o scritti formali, si utilizza per evidenziare una scelta o un consiglio che si intende proporre con insistenza. La capacità di preporre richiede attenzione nel considerare quale elemento meriti di essere messo in primo piano, affinché il messaggio risulti chiaro e convincente.

Se la definizione "Preferire premettere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Preferire premettere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Preporre:

P Padova R Roma E Empoli P Padova O Otranto R Roma R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Preferire premettere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

