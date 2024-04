La Soluzione ♚ La grande manifestazione tenuta a Milano nel 2015

Soluzione : EXPO

Curiosità su La grande manifestazione tenuta a milano nel 2015: Exposition milan 2015, italy) è stata l'esposizione universale svoltasi a milano dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. la tematica selezionata per l'expo 2015 fu... L'Expo 2015 (ufficialmente Esposizione Universale Milano 2015, Italia; in inglese World Exposition Milan 2015, Italy) è stata l'esposizione universale svoltasi a Milano dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. La tematica selezionata per l'Expo 2015 fu “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e ha inteso includere tutto ciò che riguarda l'alimentazione, dall'educazione alimentare alla grave mancanza di cibo che affligge molte zone del mondo, alle tematiche legate agli OGM. Milano fu già sede dell'Esposizione Internazionale del 1906, detta anche Esposizione internazionale del Sempione, con tema “i trasporti”.

