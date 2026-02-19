Intervento a favore d altri

Home / Soluzioni Cruciverba / Intervento a favore d altri

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Intervento a favore d altri' è 'Intercessione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERCESSIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intervento a favore d altri" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intervento a favore d altri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Intercessione? L'intercessione rappresenta un atto di sostegno e di supporto rivolto agli altri, spesso in momenti di difficoltà o bisogno. Si tratta di un gesto che coinvolge la richiesta di aiuto o di protezione a favore di qualcuno, agendo come intermediario tra questa persona e una forza superiore o un'entità di potere. Questo atteggiamento nasce dalla volontà di prendersi cura e di mostrare solidarietà, manifestando empatia e attenzione verso le esigenze altrui. La capacità di intercedere rafforza i legami e favorisce un senso di comunità e di speranza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Intervento a favore d altri nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Intercessione

La definizione "Intervento a favore d altri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intervento a favore d altri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Intercessione:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma C Como E Empoli S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intervento a favore d altri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L intervento di truppe neutrali per evitare conflitti tra altri StatiL articolo per altriGuidano per conto di altriSuccede con altriwriter scrive libri per conto d altri