Si arreca ingiuriando

: La persona offesa, nel diritto italiano, è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma danneggiata da un reato. Tale non è quindi chiunque subisca un danno dal reato, ma solo colui che subisce l'offesa essenziale all'esistenza del reato. .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: offesa f sing . femminile singolare di offeso. Sostantivo: (diritto) (militare) tutti i casi leciti in cui si possa compiere. azione o frase che oltraggia chi la subisce É un'offesa imperdonabile!!.. (senso figurato) ciò che è percepito come opposto spiegargli il da farsi è un'offesa alla sua intelligenza.. (per estensione) azione, anche verbale, tesa a ferire "interiormente" e/o fisicamente o a contraddire con malizia ed in modo indefesso una volta ricevuta una grave offesa è poi controproducente guardare negli occhi il colpevole.