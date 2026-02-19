Si dice di una pianta come il pino

SOLUZIONE: RESINOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di una pianta come il pino" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di una pianta come il pino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Resinosa? Un albero che appartiene alla famiglia delle conifere si riconosce facilmente per le sue caratteristiche particolari. La sua corteccia, spesso spessa e rugosa, protegge la pianta durante le stagioni più rigide. Le foglie, di forma appuntita, sono adattate per ridurre la perdita di acqua in ambienti aridi. La presenza di resina, un liquido viscosa e appiccicosa, è un tratto distintivo di questa pianta. Questa sostanza aiuta a preservare il legno e a difendersi da eventuali attacchi di insetti. La pianta assume un aspetto robusto e impregna l’ambiente di un odore particolare.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si dice di una pianta come il pino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di una pianta come il pino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Resinosa:

R Roma E Empoli S Savona I Imola N Napoli O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di una pianta come il pino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

