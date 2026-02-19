Curve prone

Home / Soluzioni Cruciverba / Curve prone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Curve prone' è 'Chinate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHINATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Curve prone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Curve prone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Chinate? Quando una superficie o un oggetto presenta una forma con un andamento che si piega verso il basso creando un'angolazione evidente, si dice che sia chinato. Questa caratteristica si manifesta spesso in architettura o design, dove le linee curve tendono ad assumere una posizione inclinata verso il basso, dando un senso di movimento e dinamismo. La curvatura inclinata può essere utilizzata per migliorare l'estetica o la funzionalità di un elemento, enfatizzando la sua forma e creando effetti visivi interessanti. La posizione chinata sottolinea un atteggiamento di abbassamento o inclinazione naturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Curve prone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Chinate

Se la definizione "Curve prone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Curve prone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Chinate:

C Como H Hotel I Imola N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Curve prone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piegate verso terraCurve a gomitoLe donne tutte curveLe curve dei fiumiLe curve che allungano il corso d un fiumeRette che tagliano curve