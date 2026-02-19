È causa di artrite e gotta

Home / Soluzioni Cruciverba / È causa di artrite e gotta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È causa di artrite e gotta' è 'Uricemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URICEMIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È causa di artrite e gotta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È causa di artrite e gotta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Uricemia? L'urate nel sangue, conosciuto come uricemia, rappresenta un aumento dei livelli di acido urico nel circolo sanguigno. Questa condizione può portare a problematiche come l'artrite e la gotta, due disturbi caratterizzati da infiammazioni dolorose alle articolazioni. Quando l'organismo produce troppo acido urico o i reni non riescono a eliminarlo efficacemente, si verifica l'accumulo nel sangue. La presenza di elevate quantità di questa sostanza può favorire la formazione di cristalli nelle articolazioni, scatenando infiammazione e dolore acuto. La gestione dei livelli di uricemia è fondamentale per prevenire queste complicanze.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È causa di artrite e gotta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Uricemia

Questa pagina è dedicata alla definizione "È causa di artrite e gotta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È causa di artrite e gotta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Uricemia:

U Udine R Roma I Imola C Como E Empoli M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È causa di artrite e gotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chiamato in causaÈ causa di disoccupazioneUno degli avvocati in causaLo causa un vibrionePuò essere causa di rotture