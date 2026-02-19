Casa della Miura

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Casa della Miura" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Casa della Miura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Lamborghini? La Casa della Miura è un modello iconico prodotto dalla rinomata casa automobilistica Lamborghini, conosciuta per la sua eleganza e le prestazioni sportive. Questo veicolo ha rivoluzionato il mondo delle supercar grazie al suo design innovativo e alla potenza del motore, attirando appassionati e collezionisti di tutto il mondo. La sua silhouette distintiva, con linee affilate e un aspetto aggressivo, rappresenta un simbolo di lusso e velocità. La Lamborghini Miura rimane un punto di riferimento nel settore automobilistico per la sua capacità di unire stile e performance.

In presenza della definizione "Casa della Miura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Casa della Miura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Lamborghini:

L Livorno A Ancona M Milano B Bologna O Otranto R Roma G Genova H Hotel I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Casa della Miura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

