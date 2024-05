Un mobile a scomparti

Sostantivo

Curiosità su: In biblioteconomia, il termine collocazione indica il processo di assegnazione di una posizione univoca a ogni singolo elemento (periodico, manoscritto, documento, ecc.) di una raccolta libraria all'interno degli spazi di una biblioteca. Tale posizione è rappresentata e individuata, in modo univoco, da una serie di simboli alfanumerici, un codice chiamato «segnatura di collocazione» e individuato secondo precise modalità. La segnatura, in genere, viene riportata sia sull'oggetto collocato sia negli indici allestiti dalla biblioteca (i cataloghi accessibili al pubblico, l'inventario, il catalogo topografico). L'operazione consistente nel collocare i libri negli spazi a loro destinati è chiamata anch'essa "collocazione" ed è una delle fasi in cui si articola la gestione delle collezioni di una biblioteca.

scaffale m sing (pl.: scaffali)

(arredamento) (falegnameria) serie di ripiani orizzontali, mobili o fissi, sovrapposti su cui si dispongono oggetti vari, specialmente libri o merci

Sillabazione

scaf | fà | le

Pronuncia

IPA: /skaf'fale/

Etimologia / Derivazione

derivato di scaffa

Sinonimi

ripiano, scansia, palchetto, mensola

(per codici antichi) pluteo

Parole derivate

scaffalare, scaffalata, scaffalatura, scaffaleria

Alterati