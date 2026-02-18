Rinunciare a qualcosa di necessario

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rinunciare a qualcosa di necessario' è 'Privarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIVARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rinunciare a qualcosa di necessario" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rinunciare a qualcosa di necessario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Privarsi? Privarsi di qualcosa di indispensabile rappresenta un atto di rinuncia consapevole, spesso dettata da esigenze o convinzioni personali. Questa scelta può derivare da desideri di disciplina, sacrificio o necessità di adattarsi a circostanze particolari. L'atto di privarsi implica un rifiuto volontario di ciò che si ritiene fondamentale per il proprio benessere o per uno scopo superiore. Può essere un gesto temporaneo o duraturo, ma sempre comporta una scelta che modifica le abitudini quotidiane e il rapporto con le proprie necessità.

La definizione "Rinunciare a qualcosa di necessario" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rinunciare a qualcosa di necessario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Privarsi:

P Padova R Roma I Imola V Venezia A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rinunciare a qualcosa di necessario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

