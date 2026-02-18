Intuizione di guai futuri

Home / Soluzioni Cruciverba / Intuizione di guai futuri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Intuizione di guai futuri' è 'Presagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESAGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intuizione di guai futuri" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intuizione di guai futuri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Presagio? Un presagio è come una sensazione o un segnale che ci avverte di possibili problemi o eventi spiacevoli che potrebbero verificarsi in futuro. Spesso si manifesta come un presentimento, un'idea che qualcosa di negativo sta per accadere, anche se non ci sono prove concrete. Questa percezione può derivare dall'istinto o da segnali sottili che il nostro subconscio interpreta, creando un'anticipazione di difficoltà imminenti. La capacità di percepire un presagio mette in evidenza come la nostra mente possa anticipare eventi senza una spiegazione razionale evidente.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Intuizione di guai futuri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Presagio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intuizione di guai futuri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intuizione di guai futuri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Presagio:

P Padova R Roma E Empoli S Savona A Ancona G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intuizione di guai futuri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Presentimento, previsioneProfezia, divinazionePromesse di guai futuriSensazione di guai futuriIn tempi futuriDisse Guai ai vintiSe risulta difettoso sono guai seri