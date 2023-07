Il primo pianto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo pianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGITO

Significato/Curiosità : Il primo pianto

Il primo pianto, noto anche come vagito, è un momento straordinario nella vita di un neonato appena nato. È il suono che segna l'ingresso di un nuovo individuo nel mondo, simboleggiando la sua vitalità e la transizione da un ambiente protetto nel grembo materno alla realtà esterna. Il pianto è essenziale per il neonato poiché gli permette di esprimere fame, dolore, stanchezza o bisogni fisiologici. Inoltre, il pianto aiuta a stabilire il contatto emotivo tra il neonato e i genitori, creando un legame speciale sin dai primi istanti di vita. È un segno di salute e benessere, dimostrando che i polmoni del neonato funzionano correttamente e che sta iniziando il suo viaggio unico nel mondo.

